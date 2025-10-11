Росен Желязков по време на словото си на тържествения ритуал по полагане на военна клетва на курсантите от 152-рия випуск на Националния военен университет "Васил Левски“ в Шумен.
Министър-председателят Желязков отбеляза, че уважението към воинската професия се изразява не само в признанието на обществото, но и в постоянните усилия на държавата да осигурява постоянно и адекватно заплащане на българските войници. "Доходната политика в сектора на отбраната ще продължи да се развива, така че професията на военнослужещия да бъде привлекателна и достойна, а служенето на Родината – осъзнат избор и призвание“, заяви Росен Желязков.
В изказването си премиерът акцентира и върху модернизацията на Българската армия, като посочи, че тя е сред основните приоритети на правителството. "Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат реализирани по Програмата за инвестиции във въоръжените сили до 2031 година“, отбеляза министър-председателят. Росен Желязков бе категоричен, че познанията, подготовката и устойчивостта на курсантите ще бъдат гарант за успешното прилагане на тези проекти и за укрепването на националната сигурност.
Премиерът Росен Желязков подчерта, че воинската клетва е сакрален обет пред олтара на Родината – обещание да защитават България с чест, достойнство и, ако се наложи, със собствения си живот. Той пожела успех на курсантите и изрази благодарност и към техните родители и близки за подкрепата и моралната им опора.
Военна клетва положиха над 170 курсанти-първокурсници, които започват своето обучение във висшето военно училище. На събитието присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, депутати, представители на местната власт и висши военни.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.