Росен Желязков, министъра на земеделието и храните Георги Тахов и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Поводът за срещата беше изпратената от Асоциацията Декларация от 9 октомври 2025 г., с която НАЗ настоя за спешен диалог с държавните институции и обсъждане на конкретни и незабавни мерки за стабилизиране на сектор Земеделие.
По време на разговора бяха разгледани следните ключови теми:
1. Законодателни промени и нови нормативни инициативи:
∙Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
∙Закон за арендата;
∙Закон за водите;
∙Закон за опазване на селскостопанското имущество;
Закон за браншовите организации и последващо създаване на Закон за Аграрната камара;
Закон за кооперациите и кооперативите.
2. Поставяне на ясен разграничителен критерий относно облагането на получени от физически лица доходи от наем на земеделска земя и ренти.
3. Включване на представител на земеделската гилдия в Националния борд по водите
4. Осигуряване на необходимите средства за изпълнение на капиталовата програма на "Напоителни системи“ ЕАД.
5. В рамките на ноември месец осигуряване на средствата за ремонта на яз. Пясъчник – критично важен за земеделските производители в Южна България.
6. Осигуряване на средствата за компенсиране на извършването на услугата от общ икономически интерес за доставяне на вода за напояване, предоставяна от "Напоителни системи“ ЕАД, съгласно Закона за водите - ключов инструмент за гарантиране на достъпно и надеждно напояване, условие за адаптация към климатичните промени и за опазване на производствения потенциал на страната.
7. Осигуряване на финансов ресурс за държавната помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство".
8. Гарантиране на изплащането на средствата по интервенцията "Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ в първата седмица на декември.
9. Съдействие за провеждане на среща с БНБ и поемане на ангажимент от страна на Държавата за възможности за кредитиране и предоговаряне на кредити на земеделските производители.
Министър-председателят изрази готовност за продължаване на диалога и за предприемане на конкретни действия. От своя страна НАЗ ще продължи активно да работи за защита на интересите на българските земеделски производители и за устойчивост на сектора.
