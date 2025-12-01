Росен Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони, които се срещнаха днес в Рим. В хода на разговора им Желязков и Мелони обсъдиха теми във връзка с предстоящото през настоящия месец заседание на Европейския съвет. Акцент беше поставен върху конкурентоспособността на европейската икономика и смекчаването на въздействието на зеления преход в този контекст. Във фокуса на разговора беше също сътрудничеството в областта на отбраната. Войната в Украйна и миграцията бяха други две теми, които Желязков и Мелони също дискутираха на срещата.
Желязков е в Рим днес за участие в официалната церемония, на която ще бъдат представени стартът и маршрутът на колоездачната обиколка на Италия – "Giro d’Italia 2026“. България е избрана за домакин на откриването и на първите три етапа на обиколката през 2026 г. Това е един голям, взаимен успех на България и Италия, изтъкна Желязков. Премиерът определи събитието като голяма възможност и за регионалното развитие, и за туризма, и за промотирането на спорта, и на България като дестинация. Това показва и доверие в нашата възможност да организираме и да провеждаме такива огромни световни прояви, добави министър-председателят.
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
