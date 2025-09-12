Премиерът Желязков поздрави отличниците за избора им да продължат висшето си образование в България. Ще дадете онази репутация с Вашия успех на университетите, реципрочно на познанието, което те ще Ви дадат, за да продължите напред, посочи Желязков и изтъкна значението на добродетелното използване на науката за развитието на човечеството.
Министър-председателят Росен Желязков отправи специални поздравления
Отличието "Национална диплома“ се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища.
