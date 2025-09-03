Росен Желязков във връзка с инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив.
Депутатите решиха това да бъде първа точка в четвъртък.
Изслушването е по предложение на председателя на ДСБ ген. Атанас Атанасов.
Припомняме, че днес беше открита есенната парламентарна сесия на 51-вото Народно събрание. По традиция тя беше открита с химните на Република България и химна на Европейския съюз.
