Росен Желязков ще присъства на церемонията по откриване на нова сензорна линия на държавната граница с Република Турция в района на с. Крайново, съобщиха от правителствената пресслужба.
Ще присъстват също министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.
Новата сензорна линия е част от проекта, който България реализира за разширяване обхвата на интегрираната система за наблюдение по границата.
Целта е да се осигури надеждно видеонабюлдение и да бъдат повишени възможностите за противодействие на нелегалната миграция в контекста на ангажиментите на страната ни по охраната на външната граница на Европейския съюз.
