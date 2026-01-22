Сподели close
Министър-председателят Росен Желязков ще участва днес в неформално заседание на Европейския съвет в Брюксел.

По време на срещата държавните и правителствените ръководители ще обсъдят последните развития в трансатлантическите отношения, както и ще координират по-нататъшните си действия.