Росен Желязков в платформата Х.
"Мислите ни са с жертвите, техните семейства и първите реагиращи", добавя Росен Желязков.
Желязков за атаката в Сидни: Дълбоко съм шокиран! България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност
Атанас Пеканов: Изборът на служебен премиер и назначаването на служебен кабинет не е в ръцете на президента
14.12
Надежда Йорданова: Правителство с наше участие в този парламент е невъзможно, ще върнем мандата
13.12
Д-р Нушева: Оставката е победа на гражданското общество, провокирана от несъгласие с начина на управление
13.12
Бивш председател на ДАНС: Бюджетът предизвика катаклизма. Така всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи тази енергия
13.12
Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оста...
20:17 / 14.12.2025
Млад учител: Без телефони в училище има повече концентрация и ком...
19:56 / 14.12.2025
Слави Трифонов: Само факти! Иначе всеки приказва каквото си иска ...
21:32 / 14.12.2025
Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по...
19:02 / 14.12.2025
Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
19:03 / 14.12.2025
Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш ...
19:37 / 14.12.2025
