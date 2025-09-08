Росен Желязков коментира от Черна гора думите на президента Румен Радев от 6 септември в Пловдив.
"Виждам, че наистина реагирате, искам да попитам вас, хората на площада: "Ще оставим ли България на деребеите?", попита Радев тогава.
"Трудно ми е да дам политическа оценка в такъв ден - на това кой как композира и по какъв начин изрича приветствените си думи. Това просто не беше мястото, където трябваше да се случва, защото Съединението е ден, в който трябва да се говори на цялата нация. Ден, в който нацията трябва да тържествува, че е намерила сили бъде единна", обясни още премиерът Желязков.
