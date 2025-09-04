Росен Желязков заради проблема с GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя.
"За GPS сигналите на земята не са констатирани смущения или спуфинг в района на летище Пловдив, възможността за индикация на неправилното приемане на сигнал може да се изрази след проверка на записите на полетните данни от въздухоплавателното средство. От разговора между командира на полета и екипажа няма данни за притеснения относно полета. Дискусията между командира и кулата е била по отношение на как да се извърши кацане", обясни Росен Желязков.
"Транспондерът на самолета е излъчвал постоянно и с добро качество на сигнала, няма данни за заглушаване", обясни той.
"Подобни случай не се класифицират като инциденти", уточни премиерът.
"Системите на самолета са били в изправност и машината е била водена постоянно от РВД. Към ДАНС не е постъпвал сигнал за заглушаване на сигнала на летището в Пловдив", каза още Желязков.
преди 36 мин.
Напоследък като пилоти сме все по-често изложени на GPS “Jamming” и ”Spoofing”. Вероятно за повечето от вас това са непознати думи. Ето защо бих искал да ви разкажа какво всъщност се крие зад тях и какви са последиците за авиацията? GPS Jamming – Това е умишлено заглушаване на GPS сигнала с помощта на устройства, които създават силен радиосигнал и “запушват” GPS честотите. Когато това се случи, част от системите на самолета не могат да получат точна информация за местоположението си. GPS Spoofing – Тук не става въпрос за заглушаване, а за подвеждане. Устройството за spoofing изпраща фалшиви GPS сигнали към самолета, така че той “мисли”, че се намира на друго място. Това може да доведе до проблеми на някои набордни системи, които ползват GPS информация, например за избягване на препятствия или за комуникация. В крайна сметка обаче GPS Jamming и Spoofing не могат да навредят сериозно на навигационните системи в самолетите. Ето защо: Самолетите не разчитат само на GPS, а използват множество навигационни системи като инерционна навигация (IRS) и наземни станции (VOR/DME), които осигуряват надеждни данни. GPS е помощен инструмент, но не е критичен за безопасността, защото самолетите могат да продължат полета си дори при заглушен или подвеждащ сигнал. Освен това самолетите са оборудвани със системи за засичане на аномалии, а пилотите са обучени да реагират при проблеми със сигнала. Винаги има налични резервни методи, които гарантират пълния контрол и безопасността на полета. Въпреки че GPS Jamming и Spoofing звучат като сериозен проблем, авиацията е подготвена да се справи с тях. Реалният риск за безопасността е нисък, благодарение на дублирането на системи и строгите протоколи за безопасност. P.S.: Причинители на тези умишлени кибератаки са често военните на дадени държави.
Къде къде
преди 1 ч. и 20 мин.
Помак
