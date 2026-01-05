В салон за лазерна епилация съм запазила час на 29 декември за процедура на цена от 80 лв./41 евро . Днес реших да си променя часа с един час по-рано и цената вече е 88,01 лв./45 евро Снимките са от сайта днес и цената от имейла ми на 29 декември. Това споделя жена потърпевша от спекулата на цените след влизането на страната ни в еврозоната.От кадрите се вижда ясно обясненото от дамата, а закръгляването на цената отново се оказва не в полза на потребителя.