Жена купи от магазин за месо колбас, който се оказа пълен с червеи
©
На публикуваните от нея кадри ясно се вижда как малки червеи “щъкат" вътре в колбас, който жената е купила за семейството си.
"Ето какво ядем! Попаднахме на наденица, пълна с малки червеи“ – пише възмутената клиентка.
Жената споделя, че е втрещена от липсата на адекватен контрол върху храните, след като е възможно в магазини, включително и в големи вериги, да се продават продукти с живи паразити.
Още от категорията
/
Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
13:34
Фармацевт: При лекарства, които струват от 60 до 50 000 лв., ние получаваме 30 лв. надценка. Няма бизнес в държавата, който да работи при такива условия
09:36
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
26.11
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Кирил Петков: Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова"
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.