Жена почина след инцидент на пешеходна пътека
Сигналът за инцидента е постъпил около 16.10 часа на 30 януари на тел.112. Товарен автомобил "Волво“ с прикачено полуремарке, управляван от 44-годишен водач от шуменското село Вълнари, при завиване на дясно отнема предимството на 42-годишна жена от село Китанчево, която пресича на пешеходна пътека уличното платно.
С дясна гума на полуремаркето я блъска в краката. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Пробата с дрегер на пострадалата отчела 2,46 промила алкохол в издишания въздух. Пешеходката е откарана за първоначален преглед в МБАЛ-Исперих, а впоследствие транспортирана в МБАЛ-Разград с фрактури на двата крака.
Настанена е в ОАИЛ с временна опасност за живота, където починала на следващия ден. По случая се води досъдебно производство по чл.343, ал.1, Б във връзка с чл.342, ал.1 от НК.
