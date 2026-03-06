Жена получи 90 евро сметка за парно, а използва климатици и бойлер
Рафаилова обясни, че се отоплява с климатици и използва бойлер за топлата вода. Тя допълни, че не може да си обясни откъде идва завишената сума. "Обикновено през зимните месеци сметките са били до около 70 лева. Става дума за кооперация на шест етажа с 12 апартамента, като сградата е на около 25 години", посочи Людмила.
Какви могат да бъдат причините за подобно увеличение коментира адвокат Мартин Костов пред NOVA NEWS. Според него подобни случаи не са изключение. "Сградата на практика представлява една обща абонатна станция. Топлофикация подава енергия към нея, след което тя се разпределя между отделните потребители вътре. Ако обаче има загуби в самата инсталация, дружеството няма особен стимул да предприеме действия за отстраняването им, тъй като то получава заплащане за цялата подадена към сградата енергия", обясни той.
По думите на юриста често се стига до ситуации, в които за сградна инсталация се начисляват високи суми, тъй като не може да се установи точно кой радиатор или апартамент е потребил конкретното количество топлинна енергия. Адвокат Костов посъветва хората, които се сблъскват с подобен проблем, да търсят правата си и да подават жалби. По думите му ако това не доведе до резултат, следващата стъпка е съдебно оспорване на начислените суми, при което дружеството трябва да докаже, че те са дължими.
