Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Жена пострада при катастрофа на прохода "Шипка", съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора. По първоначална информация пътнотранспортно произшествие на прохода Шипка, на територията на ОДМВР - Стара Загора, е станало преди около час между кола и мотор.

При проверка на място с техническо средство не е било установено наличие на алкохол в издишания от водача въздух. Оказана медицинска помощ на една жена.

По данни на очевидци пострадалата е изпаднала от мотора и преди да пристигне линейката е лежала на пътното платно.