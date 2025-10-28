ЗАРЕЖДАНЕ...
Жена с опасност за живота след удар на пешеходна пътека в Русе
Изпратеният на местопроизшествието екип на пътна полиция е установил, че при завой от ул. "Тича" към ул. "Чипровци", лек автомобил "Хюндай Санта Фе", управляван от мъж на 59 години, е блъснал пешеходка, като инцидентът е станал на пешеходна пътека.
Пострадалата жена на 79 години е откарана и настанена в болница с тежки наранявания и с опасност за живота. На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство.
