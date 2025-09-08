ЗАРЕЖДАНЕ...
Жена твърди, че е получила тежки травми, след като е блъсната от тротинетка
Атанасова сподели, че е блъсната в гръб, ударила е коляното си, таза, а дясното рамо било разместено.
"Те се забиха в мен", допълни тя пред NOVA. Пострадалата сподели, че е преживяла голям шок.
Атанасова каза още, че две жени са опитали да ѝ помогнат, но действията им са били неправилни. Също така допълни, че е чакала линейка, но със закъснение, заради грешно подаден сигнал от свидетели.
Жената подчерта, че реакцията на хората е била "неадекватна".
На мястото на инцидента е пристигнала и полиция.
