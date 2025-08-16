ужасяващата катастрофа в София разказа, че живее със сириеца от няколко години. Във фаталната вечер също са били заедно.
След полунощ лекарят получил обаждане с молба за помощ и излязъл. Инцидентът станал буквално минути след като сириецът се качил в автобуса - разказва жената.
Д-р Иса Али идва у нас преди около 40 години. Тук завършва висшето си образование. Близките му разказват, че е учил медицина и по-конкретно гинекология, а последните години от живота си обаче посвещава на бежанците..
"Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин“, казва жената до Али.
Във фаталната вечер двамата са си у дома. Вечерят. Телефонът му звъни с молба за помощ.
"Каза, че трябва да ходи до летището, за да посрещне някакво семейство“, споделя жената до лекаря.
Тръгва с автобус. Защо не с такси или с автомобил?
"Нямаше доста работа. Нямаше финансови средства и напоследък не можехме да си позволяваме такси“, допълва тя. Апартаментът им е в близост до мястото на инцидента. А трагедията се случва малко след като мъжът се качва в автобуса.
Жената очаква д-р Али да се прибере няколко часа по-късно. Но него го няма. Започва да звъни.
"Цял ден го търся - нямаше отговор …. Пропуснатите повиквания бяха около 100. Няма отговор. Няма съобщение“, разказва тя.
Че Иса Али е жертвата, жената до него разбира часове по-късно – от близки, а те разбрали от телевизията.
"Аз споменах че цял ден го няма. Видях сирийски гражданин - около 60 годишен, и си казах, че това е Иса“, споделя тя.
"Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост“, допълва половинката на лекаря.
Тя предпочита да не показва лицето си, защото се страхува от извършителя.
"Може да ме преследва - това е заплаха и към мен. Аз така го разбирам“, коментира жената.
Близките на лекаря са в Сирия.
