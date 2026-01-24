Жени с красиви имена имат повод да почерпят днес
Днес повод да почерпят имат жени с красиви имена като: Аксения, Аксиния, Ксения.
Народните поверия за днес са интересни. Ако на 24 януари е мразовито - зимата ще продължи дълго, февруари ще бъде студен. Ако времето е топло или има размразяване, пролетта ще дойде рано и ще бъде мека. Ако вали сняг, това вещае добра реколта от пшеница.
