Към 31 декември 2025 г. населението на България е 6 423 207 души. В сравнение с 2024 г. населението на страната намалява с 14 153 души, или с 0.22%. Мъжете са 3 088 245 (48.1%), а жените - 3 334 962 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната. Това съобщиха от НСИ.

В края на 2025 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 557 851, или 24.3% от населението на страната. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (31.6%), Смолян (31.1%) и Габрово (30.8%). Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 19.2% и Варна - 21.7%.

Към 31.12.2025 г. децата до 15 години в страната са 891 674, или 13.9% от общия брой на населението. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.7% и Ямбол - 15.2% от населението на областта, а най-нисък - в област Смолян - 10.0% и Видин 11.4%.

Общият коефициент на възрастова зависимост е 61.6%. Най-ниска е стойността му в София (столица) - 50.9%, а най-висока - в област Видин - 75.4%.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45.4 години в края на 2025 година. Средната възраст на населението в градовете е 44.6 години, а в селата - 47.7 години.

През годините се променят броят и относителният дял на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2025 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години и 4 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2025 г. е 3 764 842 души, или 58.6% от населението на страната, като мъжете са 1 967 204, а жените - 1 797 638 души. Към края на 2025 г. над трудоспособна възраст са 1 700 684 души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст - 957 681 души, или 14.9% от населението на страната.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2025 г. коефициентът на демографско заместване е 75 лица.

Най-благоприятна е стойността на показателя в областите София (столица) - 99, Сливен - 96, и Варна - 89 лица. Показателят е най-нисък в областите Кърджали - 46, Смолян - 49 и Силистра, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 55 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2025 г. в градовете живеят 4 745 686 души, или 73.9% от населението, а в селата - 1 677 521 души, или 26.1% от населението на страната. В края на 2025 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 - села. Населените места без население са 192. В 1 280, или в 24.4% от населените места, живеят от 1 до 49 жители. Най-голямото село е Лозен (6 671 души), намиращо се на територията на Столична община, а най-малкият град - Мелник с население 181 души.

С население над 100 хил. души са шест града, в които живее 35.8% от населението на страната.

Към края на 2025 г. страната е разделена на шест статистически района, 28 области и 265 общини.

Статистически райони

Половината от населението на страната (51.9%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на населението е Северозападният район - 647 хил. души, или 10.1% от населението на страната. През 2025 г. само в един статистически район населението нараства спрямо 2024 г. - Югозападния с 0.15%. В останалите статистически райони населението намалява.