Четири станаха жертвите на водната стихия в курорта "Елените". Това съобщиха за "Фокус" от пресцентъра на МВР.

Става въпрос за 58-годишна жена, обявена за издирване от съпруга си от Русия.

Тялото й е било затрупано от отломки.