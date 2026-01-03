Жестока катастрофа край Гинци, има задръстване и обходен маршрут
На място има екипи на полицията, линейка и пожарна. Не се знае към този момент какво е състоянието на пострадалите.
В района се е образувало голямо задръстване. От АПИ съобщиха, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: Бучин проход - път III-164 Искрец - Своге - път II-16 Своге - Лютиброд - път I-1 Враца - Монтана и обратно.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Закръгляване на цените в полза на клиента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
02.01
Закръгляне на цените в полза на клента - да, ама не: "Антиспекула" сигнализира за нередности при фитнес абонаменти
02.01
Собственичката на бара в Кран-Монтана, в който при пожар загинаха 47 души, също е сред ранените
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.