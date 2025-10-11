ЗАРЕЖДАНЕ...
Жестока катастрофа в Хасковско
От МВР казаха за "Фокус", че има няколко пострадали, които не са в тежко състояние. По непотвърдена информация става въпрос за трима души.
Обходният маршрут е през село Стойково. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Не са ясни към този момент причините, довели до инцидента.
