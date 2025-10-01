Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Жестоки задръствания на АМ "Тракия" и в двете посоки. Очевидци споделиха за "Фокус" километрични тапи както в посока Пловдив, така и в посока столицата. 

Освен плануваните ремонти, които затрудняват изключително много движението, по-рано автобус падна в канавката около 70-ти км преди София, което наложи и временното ограничено на движението, за да може да се изтегли превозното средство.  

Шофирайте внимателно!