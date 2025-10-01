Жестоки задръствания на АМ "Тракия" и в двете посоки. Очевидци споделиха закилометрични тапи както в посока Пловдив, така и в посока столицата.Освен плануваните ремонти, които затрудняват изключително много движението, по-рано, което наложи и временното ограничено на движението, за да може да се изтегли превозното средство.Шофирайте внимателно!