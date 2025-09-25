ЗАРЕЖДАНЕ...
Жестоко убийство потресе България!
©
На 24.09.2025 г. около 08:30 ч. в РУ-Лом е получен сигнал от кмета на с. Дългоделци, обл. Монтана, че служители от временната заетост в селото са намерили в землището на с. Дългоделци, северно от гробищния парк, труп на мъж.
Сформирана е група и е извършен оглед на местопроизшествие в присъствието на съдебен лекар. Трупът е транспортиран за аутопсия в МБАЛ-Монтана.
Образувано е досъдебно производство по описа на РУ-Лом за извършено престъпление по чл. 115 от НК.
Работата по изясняване и документиране на случая продължава в РУ-Лом.
Още от категорията
/
Шофьор профуча с 211 км/ч по АМ "Тракия": Ще изгори с 850 лв., без книжка за 2 месеца и без кола за 1 месец
23.09
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
21.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.