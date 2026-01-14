Смъртоносни отрови край Котел!Информацията бе съобщена от организация "Зелени Балкани". Загинали са четири картала и белоглав лешояд.На 10.01.2026 г. са получени тревожни данни от предаватели на две от птиците. Екипът ни се отзовава веднага на място, като на 11.01.2026 г. са намерени мъртви два от черните лешояди (карталите), част от програмата за завръщане на вида в България. Подаден е сигнал в РПУ – Котел, като на място се отзовават и екип на Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани“ и Сектор "Престъпления против околната среда, дивата природа и животните“ към Главна дирекция "Национална полиция“.Екипът на ГДНП събира на място доказателствен материал и съставя протокол. Установени са и вероятните примамки, съдържащи отровата – части от трупове на овце и на кон. За случая е заведено досъдебно производство. По-късно са открити още два трупа на картали и един на белоглав лешояд, с което потвърдените жертви на отравянето стават пет. На място се отзовава и екип на БДЗП със специално обучено за издирването на отрови куче.Екипът на Спасителния център е транспортирал труповете до град Стара Загора, където ще бъде извършена аутопсия с участието на експерти от Тракийския университет, за да бъдат установени причините за натравянето и видът на използваната незаконна субстанция."Това е вторият случай на използване на отрови в района, след като през 2022 г. други четири картала бяха отровени“, споделя Емилиян Стойнов – от екипа на Фонда за дивата флора и фауна – организацията, която близо 30 години работи за завръщане на вида в района."Намерените мъртви птици имаха предаватели, като е твърде вероятно да има и други, които просто не можем да намерим“, допълва Стойнов.Мъртвите птици са с имената Игор, Ресни, Енева и Мусала. Едната от тях е кръстена от дарителка, предоставила средствата за маркирането ѝ с предавател. Другата е кръстена на Мирослав Енев от Фондация "Карталско гнездо“, който съвместно с екипа си изгради десетки гнезда за завръщането на вида в страната. Три от птиците са дарени на страната ни от Испания – за целите на завръщането на вида в страната.Отровеният белоглав е дарение от Allwetterzoo Münster, Германия.Освободени в Кресна и Котел, четирите птици са част от надеждата за завръщането на вида в страната, като Игор и Енева бяха сформирали двойка и с надежда се очакваше тяхното загнездване. Лешоядът Енева е едно от първите карталчета, излюпени в България – една от птиците, за които се надявахме първи да загнездят у нас сред родените на родна земя картали. Благодарение на близо 30-годишна системна работа на гражданските организации в България видът се завърна в страната след близо 50 години отсъствие.Общо около 18 двойки гнездят в България, след като видът се завърна в страната през 2021 година. В района на Сливен–Котел гнездят 6–7 двойки, които през 2025 г. отгледаха рекордна численост – три малки. Карталът гнезди и във Враца, където има 6–7 двойки, а тази година има данни и за загнездването му в Източните Родопи и Сакар."Ще направим всичко по силите си този път извършителят да получи ефективна присъда“, сподели Ивелин Иванов от "Зелени Балкани“ – ръководител на проекта за завръщането на вида в страната.Припомняме, че използването на отрови в дивата природа е престъпление по Наказателния кодекс и представлява опасност за природата и хората. "Сега пострадаха редки птици, за които голяма международна общност е допринесла да гнездят в страната ни. Но рано или късно отровите ще покосят и хора“, споделят от екипа на "Зелени Балкани“.Фондът за дивата флора и фауна и "Зелени Балкани“ призовават всички граждани да съдействат за популяризиране на случая и за остра гражданска позиция от всички хора, които милеят за опазването на българската природа и подкрепят усилията ни за нейното съхраняване.Ивелин Иванов – "Зелени Балкани“, моб. тел. 0887 574 699Емилиян Стойнов – Фонд за дивата флора и фауна, моб. тел. 0878 573 841Минути след съобщението от организацията потвърдиха за още един мъртъв картал - Симона. Тя е /беше/ възлюбената на Светли /дарен от зоопарк Острава/. По произход е гръцка птица от Дадя.