ЗАРЕЖДАНЕ...
Жълт и оранжев код за валежи в цялата страна
©
Обявен е оранжев код в 20 области на Северна, Централна и Източна България за интензивни валежи от дъжд и мокър сняг в северните и централните части на страната, и дъжд, и силен вятър в източните части. В 8 области на Западна и Североизточна България е обявен жълт код за обилни валежи от дъжд и мокър сняг в западните части, а в Силистра и Добрич от дъжд и силен вятър.
В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България - от мокър сняг. В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен. Максималните температури ще са между 6° и 11°, по черноморското крайбрежие – малко по-високи, за София - около 5°.
В планините ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.
Още по темата
/
Честит първи сняг!
29.09
Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
22.09
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
22.09
Още от категорията
/
Експерт: Хората трябва да са наясно с всички тези заплахи, свързани с дроновете, за да могат да им противодействат
02.10
Шестото издание на образователната кампания "Пресичам безопасно с TEDI" стартира от Велико Търново
02.10
Проф. д-р Негрева: Ехокардиографията е безопасна, бърза и неинвазивна, показва сърцето в реално време
02.10
Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен
02.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Експерт за измамите, свързани с еврото: Използвайте официалните н...
22:48 / 02.10.2025
Змия нападна Нина Николина в Родопите
22:41 / 02.10.2025
Филип Гунев: Управляващите искат да бетонират свое присъствие в с...
20:57 / 02.10.2025
Момиче от Стара Загора е в неизвестност
20:32 / 02.10.2025
Проф. Христо Пимпирев за водната криза: Трябва да се използват но...
19:39 / 02.10.2025
Удължиха срока за уточняване заплатите на медиците до 31 октомври...
19:54 / 02.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.