Жълт код за ниски температури и опасност от образуване на слана в 6 области от страната: София-град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик, сочи прогнозата на НИМХ.

Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в Източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа умерен, в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, във Варна – около 13°.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, под 1200 метра – дъжд. По-продължителни ще са валежите в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 4°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Значителна ще е над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. Ще е ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.