Журналист: Цените така ли ще останат, след като приемем еврото?
"Сега кафето струва 2,04 лева, кроасан – 1,53 лева, минерална вода – 1,02 лева. Но никой няма да ги остави на равностойни 1 евро, 1,50 евро или 2 евро. По-скоро кафето ще стане 2,10 евро, а може и да се изсилят до 2,50 евро – което вече надхвърля цените в редица европейски страни“, пише Бакалов.
Той дава пример и с бутилка минерална вода от 0,5 литра, която в момента на бензиностанция струва около лев. След закръглянето нагоре цената може да се оформи около 1,10 евро, което според него е два до три пъти по-скъпо в сравнение със съседна Гърция.
По думите на журналиста, опасенията са, че именно дребните ежедневни разходи ще натежат най-много на бюджета на потребителите след смяната на валутата.
vojda66
преди 54 мин.
Търговската практика го е доказала,че най приемливо за потребителите е цената да завършва на 9 /0.99,1.99 и т.н./, но вероятно след изтичане на срока цената в лева да се преизчисли през фиксинга и получените математически цени да са като сегашните с по два,три цента отгоре,но за да достигне 9 е много вероятно да е нагоре защото в нашата "пазарна икономика" надолу няма. Тука е така,на всичко свикваме.
Лошо куче11
преди 2 ч. и 19 мин.
Що пък трябва водата да е купувам ,непременно от бензиностанция.
