Журналист: При евентуални мирни преговори и постигане на мир ще се говори за руски репарации
©
След повече от 17 часа напрегнати преговори на срещата на върха в Брюксел лидерите на Европейския съюз постигнаха компромисно решение за предоставяне на заем в размер на 90 милиарда евро на Украйна. Средствата са предназначени да покрият част от сериозния бюджетен дефицит на страната, но без да се стигне до конфискация на замразените руски активи.
"Заемът ще бъде изтеглен от капиталовите пазари, но трябва ясно да се каже, че той не покрива изцяло нуждите на Украйна. Необходимите средства са около 135 милиарда евро, като останалата част трябва да бъде осигурена от държавите от Г-7“, подчерта Тодоров. Според него договореното финансиране засега покрива критичните нужди на страната, но не решава дългосрочно проблема с нейното финансиране.
По отношение на замразените руски активи Тодоров посочи, че твърдата позиция на Белгия е изиграла решаваща роля. Именно на нейна територия се намира значителна част от руските средства, което е засилило съпротивата срещу идеята за тяхното използване.
От своя страна журналистът Чавдар Стефанов заяви, че приетото решение не нарушава международното право. По думите му замразените руски активи остават свързани с кредитите, които Европейският съюз ще тегли, и могат да бъдат използвани в бъдеще. "При евентуални мирни преговори и постигане на мир ще се говори за руски репарации. Тогава тези активи могат да бъдат използвани впоследствие“, обясни Стефанов.
Още по темата
/
Фон дер Лайен: Няма да продължим напред, докато не одобрим финансирането за Украйна за 2026-27 г.
18.12
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
15.12
Юлиан Войнов: За момента това е единственият път, по който Европа може да реагира на тези геополитически сътресения
09.12
Politico: България ще трябва да подсигури 1,2 милиарда евро финансова гаранция за "репарационния заем" на Украйна
08.12
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
Още от категорията
/
Проф. Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
09:51
Бившият директор на НСО: Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия. Така национална сигурност не се изгражда
09:22
Проф. Йоаким Каламарис за удължителния бюджет: В сравнение с този, който искаха да внесат управляващите, е малкото зло
08:23
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отпускане, докато не се насрочат избори
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нова протестна върна обхвана страната тази вечер
21:22 / 18.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.