Журналист изненада с касова бележка: 25 лева за кана лимонада, почувствах се като на морето!
Коментарът му бързо набра популярност и предизвика доста реакции сред феновете на тениса и посетителите на комплекса, които коментираха че подобно цени никак не са оправдани.
Публикацията му придружена с касова бележка предизвика вълна от коментари, в които потребители споделят лични сравнения и иронични забележки.
"За тези пари вече трети ден ям клуб сандвич, а трима човека пием безалкохолни на плажа в Гърция и още не сме достигнали тази сума“, отбеляза един от потребителите. Друг се пошегува: "Тази лимонада струва толкова, защото лимоните били брани от жена албинос в Източен Кейп – много внимателно подбран цитрус за НТЦ!“
Някои коментатори подчертаха, че цените в Националния тенис център са типични за София и за заведения от висок клас: "Цените са си софийски. Ако е литър, по 15 лв. си вървят“, пише един от феновете на спорта. Друг пък се пошегува: "А бърканите яйца от птеродактил ли бяха, че са на добра цена?“
Няколко души обърнаха внимание и на самата бележка – "Това не е фискален бон, а някакъв служебен в най-добрия случай“, отбеляза друг потребител с усмивка, а трети добави, че коментаторите може би получават добри хонорари за участията си.
Петьо Борисов отговори със самоирония на критиките: "Ако знаех колко е лимонадата, дали щях да се чудя публично, че струва толкова?“ и "Баровско е да искаш да хапнеш след като си гледал няколко тенис мача на живо. Все пак е заведението на централния корт.“
