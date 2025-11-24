Журналистът Евгени Кръстев: До 2034 г. процесът трябва да завърши и да имаме военно шенгенско пространство
Фактическото решение за процеса на създаване на такова пространство ще бъде взето от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. До 2027 г. трябва да се създадат единни правила, които да бъдат одобрени от всички държави членки на ЕС. До 2034 г. процесът трябва да завърши и да имаме военно шенгенско пространство, което да функционира с пълния си капацитет, обясни Кръстев.
Създаването на военно шенгенско пространство включва няколко етапа. "На първо място – създаване на единни правила във всички страни членки на Европейския съюз. На второ място – някакъв срок за превръщането на 500-те инфраструктурни обекта в годни за използване на прехвърляне на войски, формирования и оръжейна техника. Подобряването на тази инфраструктура ще осигури възможност да пътуваме и да ползваме по-качествени транспортни услуги“, допълни политологът.
За да се гарантира сигурността на Европа е необходимо да се гарантира преди всичко сигурността на Източния фланг, отбеляза Евгени Кръстев. "Военно-отбранителният потенциал, с който Европа разполага в момента, се намира в западната част на континента, а заплахите са от изток. Необходимо е максимално бързо контингенти и военна техника от там да могат да бъдат прехвърляни на изток, за да може да се гарантира Източният фланг на НАТО в случай на необходимост. Това е част от политиката на ЕС и НАТО за превенция“, поясни той.
Европейските страни членки на НАТО имат възможност да създават общности помежду си по темата "Сигурност и отбрана“. "Това, което може да направи Европа за собствената си сигурност в рамките на НАТО, е да създава все повече инициативи, насочени към континенталната сигурност и отбрана“, добави журналистът
