Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
По повод въвеждането на еврото и евентуалните измами с него гост в предаването бе главен инспектор Милорад Йорданов от "Охранителна полиция“
"Срещу вас седи жертва на такава банкнота от 20 евро, която получих в Солун около празниците. Опарих се самият аз и разбрах какво е.
Нямаше как да разберем, казаха ни в един магазин. Имаше една машина, която разчита коя е истинска“, сподели Дойнов пред госта си.
От думите на главен инспектор Милорад Йорданов пък стана ясно, че полицията предприема засилени мерки за сигурност около пощенските станции и банковите клонове в страната във връзка с изплащането на пенсиите и въвеждането на новата валута.
Той уточни, че мерките са насочени основно към обекти, в които възрастни хора – уязвима група от населението – ще получават пенсиите си. Допълнително полицейско присъствие ще бъде осигурено както около пощенските клонове, така и около банките, с особен фокус върху малките и отдалечените населени места.
По думите на главен инспектор Йорданов, засиленото присъствие ще се запази поне през първия месец на годината, като след извършване на анализ в края на периода е възможно мерките да бъдат удължени.
"Към момента не се отчита сериозно струпване на хора около пощенските станции, но се очаква по-голям наплив от 7 януари, когато започва изплащането на пенсиите", каза той.
Полицейските служители ще бъдат позиционирани основно около пощенските станции, като при необходимост ще оказват съдействие и помощ на гражданите.
"В най-малките населени места ще бъдат разполагани екипи от по двама служители, а в отдалечените райони ще се включат и сили на жандармерията", уточни Йорданов.
Главен инспектор Йорданов отправи и апел към гражданите да обменят пари единствено в пощи, банки и лицензирани финансови институции. Той подчерта, че няма държавни органи, които обикалят по домовете или се обаждат по телефона, за да предлагат обмяна на валута, и призова хората да бъдат особено внимателни към подобни измами.
