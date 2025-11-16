Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
©
По думите на Петров дружеството работи активно повече от година и организира редовни месечни срещи на колекционери.
"Целта е обмен на опит и възможност всеки да покаже новите си находки. Искаме да извадим на светло неща, които десетилетия са стояли по тавани и къщи“, обясни той пред БТА.
На последната сбирка участие са взели над 70 изложители, а посещаемостта традиционно надхвърля 1000 души, според броячите на търговския център, в който се провежда събитието. Нерядко се появяват редки и ценни екземпляри, показвани за първи път.
Сред последните находки Петров посочи отлично запазена монета от 1 лев, отсечена през 1894 г. Често могат да бъдат видени и редки банкноти, ценни заради ограничения тираж или отлично състояние.
Нумизматиката привлича все повече млади хора, отбелязва Петров.
"Всеки ден се запознаваме с нови ентусиасти. Всяка монета носи история, а чрез нея младите опознават миналото – и българските владетели, и чуждите монарси“, казва той.
Петров смята, че след като левът излезе от обращение, интересът към него ще нарасне, особено сред чуждестранните колекционери, които традиционно търсят монети на малки държави с ограничен тираж.
Заместник-председателят на дружеството Георги Стоянов също допуска засилване на интереса, но не очаква драстични скокове в цената.
"Монетите поскъпват с годините, но стойността им зависи най-вече от състоянието, качеството и тиража“, обяснява той.
Стоянов припомня интересния случай с монетите от 1916 г., които не влизат в обращение. Повечето от тях са претопени за покриване на репарации след Първата световна война, което прави оцелелите екземпляри – особено номинал 2 лева – изключително редки.
"Понякога дори сертифицирани монети се оказват добре направени копия“, предупреждава той и съветва всеки открил монета да се обърне към експерт.
Най-скъпата българска монета в момента остава златните 100 лева от 1894 г., оценявани на близо 200 000 лева.
Особен интерес представляват и железните монети, трудно съхранявани заради корозия.
"Монетите от 10 лева от 1941 г. могат да достигнат цена над 50 000 лева. Желязото е капризен материал и качествен екземпляр е истинска рядкост“, казва Стоянов.
Още по темата
/
Министерството на финансите събра в тематични брошури за еврото всичко, което интересува гражданите и бизнеса – ето къде да ги откриете
14.11
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
11.11
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
11.11
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
10.11
Банкер: Пригответе си кеш за пазаруване от 1 януари, може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти
10.11
Хърватски експерти съветват: Следете цените на кафето, след като влезе еврото в България - при нас скочи над 1,50 евро
08.11
Още от категорията
/
Адвокат Мартин Костов обясни стъпка по стъпка какво да направим, ако станем жертва на банков фишинг и неразрешени преводи
14.11
Топлофикационните дружества вдигат ръце: Няма окончателно решение как ще се изчислява таксата "сградната инсталация"
14.11
Ген. Мутафчийски за исторически пробив в трансплантациите: Това е момент на гордост не само за ВМА, но и за цялата българска медицина
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Икономистите притеснени за държавния дълг: Само за лихви през 202...
18:08 / 15.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.