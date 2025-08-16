Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Данчо Релето от бандата за отвличания "Наглите“, които бяха обявени за издирване от близките си, след като заедно изчезнаха безследно в началото на седмицата, са били убити и заровени край Пловдив от неизвестни засега извършители. Това е водещата версия, която разследва МВР, разкриват запознати от Вътрешното министерство, твърдят от "Уикенд". Ченгетата са категорични, че страховитите бандити са ликвидирани, а дали труповете им ще бъдат открити и идентифицирани, никой не се наема да прогнозира.Тримата изявени членове от бандата за отвличания "Наглите“, които излязоха предсрочно от затвора, след като полежаха няколко години за похищения на 13 родни богаташи с цел откуп в периода 2006-2009 г., най- вероятно са били убити след като са били подмамени от хора, на които вярват, да се явят на среща в района на пловдивското село Труд.Следите на Културиста, и Релето се губят от понеделник вечерта, след като по-рано в същия ден тръгнали с три различни автомобила към село Труд. Возилата на тримата – два джипа и лек автомобил "Мерцедес“, са открити паркирани едно до друго от полицията във вторник, когато близките им подават сигнал, че не могат да се свържат с тях от часове. В изоставените коли на тримата от "Наглите“, ченгетата са открили и мобилните им телефони, които са били с изтрита памет. Криминалистите проверяват автомобилите на изчезналите престъпници за отпечатъци, но според ангажиран в разследването и трите возила са старателно почистени с белина.В купетата на автомобилите пък са разхвърляни косми, вероятно събрани от фризьорски салон. Това е направено с цел дори да бъде открит ДНК-материал от похитителя, той да бъде компрометиран, тъй като има такъв от още стотици хора. Предполага се, че на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето е била устроена гангстерска засада и те са били ликвидирани още в понеделник вечерта, а впоследствие телата им са били нарязани и заровени.По зла ирония на съдбата именно по този начин процедираха "Наглите“ с отвлечения от тях на 9 януари 2009 г. пред дома му в София Юлиян Лефтеров – Кунгфуто, чийто вуйчо Александър е сред маститите търговци на марихуана в Канада. Макар от семейството на Кунгфуто да плащат 200 000 евро откуп за живота му, Юлиян така и не се завръща. При разбиването на "Наглите“ в края на 2009 г. стана известно, че пленникът им Кунгфуто е застрелян от тях и заровен в Плана планина, тъй като бандитите се усъмнили, че Юлиян ги е разпознал.В Плана планина беше заровен и Иван Пайнавелов – Сапата, един от тарторите на "Наглите“, който е ликвидиран през пролетта на 2009 г. от Любомир Димитров - Гребеца заради съмнения на останалите бандити, че от полицията са по петите му и съществува опасност да бъдат предадени от него.Труповете на Юлиян Лефтеров и Иван Пайнавелов бяха изровени с багери от криминалистите на 8 януари 2010 г., след като Даниел Димитров – Данчо Релето заведе ченгетата на лобните места на двамата. Първоначално Релето твърдеше, че и дваматаса застреляни от човек с маска, нисък и набит на ръст, и той не знаел самоличността му. Впоследствие за двете убийства на доживотен затвор беше осъден Любо Гребеца, който е единственият от "Наглите“, който все още е в пандиза без какъвто и да било шанс да излезе. Публична тайна в ъндърграунда е, че Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето също са замесени в двете убийства. Те обаче не бяха осъдени за това.Тримата безследно изчезнали членове на "Наглите“ Прокопи Прокопиев, Ивайло Евтимов и Даниел Димитров получиха по 18 години затвор, но излязоха предсрочно от пандиза заради добро поведение зад решетките и положителни становища, любезно дадени им от затворническата администрация.Първи от затвора още в края на 2020 г. излезе Ивайло Евтимов – Йожи, за когото съдът прецени, че се е поправил зад решетките. В края на декември 2021 г. съдът уважи молбата за предсрочна свобода и на Даниел Димитров – Данчо Релето, а през есента на 2023 г. от затвора излезе и Прокопи Културиста. Миналото лято Прокопи Прокопиев беше заснет от папарак да сервира в ресторант в центъра на София, стопанисван от двете му сестри близначки. Още тогава тръгнаха слухове, че Прокопи Културиста е останал без пукнат лев заради увлечението си по комара. Иначе "Наглите“ прибраха над 10 млн. лв. от откупи, но след разбиването на бандата нито лев от парите, прибрани от семействата на техните пленници, така и не беше намерен.Допреди да изчезне безследно заедно с Прокопи Културиста и Йожи, Даниел Димитров – Данчо Релето на два пъти беше арестуван в София с крадени коли след излизането си от затвора. Той обаче беше пускан на свобода под парични гаранции от съда въпреки обемистото си кримидосие.Според една от разследваните от МВР версии за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето тримата са ликвидирани по поръчка на някого от пленниците си, който търпеливо е изчакал няколко години, за да раздаде гангстерско правосъдие.Сред отвлечените за откуп от "Наглите“ заможни българи бяха синът на бившия транспортен министър Вилхем Краус – Михаил, 15-годишният ученик Джорджо Марков, син на покойния бос от СИК Иво Марков – Сиджима, контрабандистът митничар Георги Георгиев – Пурата, наркобаронът от Югозапада Васил Маникатов, Борислав Атанасов – Боби Мекото, бизнесменът Киро Киров, легендарният борец и съдружник на Гриша Ганчев в "Литекс комерс“ – Ангел Бончев, неговата съпруга Камелия, както и студентът Румен Гунински, син на бившия общински съветник от Правец и приближен до петролния магнат Валентин Златев – Румен Гунински.Проверява се и версията, че тримата от "Наглите“. са избягали по неизвестни засега причини, но тя е малко вероятна. "Убити и заровени са някъде, но от кого и защо – засега няма пълна яснота. Така или иначе работим по няколко версии“, признава столичен криминалист. В подземния свят обаче са убедени, че ликвидирането на престъпниците никога няма да излезе наяве.