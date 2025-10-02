ЗАРЕЖДАНЕ...
Змия нападна Нина Николина в Родопите
© Инстаграм
Певицата е била стресната от отровната змия, докато е била на разходка в Родопите заедно с двата си сиви булдога.
Нина Николина е запалена любителка на пътешествията, на морските обиколки и на разходките из гори и планини. Досега обаче тя не бе помествала фотоси или видеа на опасни животни в близост до нея по време на преходите й, пише "България днес".
Изпълнителката е имала късмет, че усойницата е била още в "бебешка“ възраст, поясняват експерти. След като се появила изневиделица, тя посъскала и се оттеглила в една от своите дупки, става ясно още от краткото видео.
"Това не е ли усойница на клипчето?“, разтревожено питат приятели на изпълнителката. И веднага й дават съвет: "Внимателно по камъните!“.
"Да, с тази шарка... Определено е и опасна!“, не скрива страха си Нина Николина. Тя е успяла да съхрани обаче до известна степен самообладание и да не прави резки движения, за да не предизвика паника у змията, която обикновено завършва с нападение.
Певицата отдавна кръстосва Родопите, които са любимата й българска планина, но за сефте се сблъсква лице в лице с отровно влечуго. Нина Николина обаче предполага, че двете й кучета са изиграли голяма роля усойницата да подвие
Екстремната случка едва ли ще откаже Нина Николина да търси релакс и вдъхновение сред природата. Едно от предпочитаните й кътчета в планината, където според мита се е родил Орфей, е в живописната защитена местност Меандри на река Рибна, която етно поп звездата сравни с декор, подходящ за "Властелинът на пръстените“.
Напоследък родните планини, особено в южната част на страната, се напълниха с влечуги. През септември в Странджа например почти винаги се наблюдава "парад на пепелянките“. Змиите изпълзяват от леговищата си и често застилат шосетата като във филм на ужасите. Наскоро и известният столичен ресторантьор Петко Димитров и половинката му - танцьорката Яна, се престрашиха да щракнат отблизо пълзяща в крайпътна канавка пепелянка.
Зоолозите поясняват, че отровата на усойницата и пепелянката далеч не е толкова токсична като на африканските змии. "Обикновено влечугите в нашите планини са летаргични и рядко нападат, ако не се настъпени или подплашени. При ухапване се поставя ваксина с антидот и човек обикновено оздравява до два-три дни“, посочват те.
