ЗАРЕЖДАНЕ...
Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса са част от темите на изпитите по профилиращ предмет
©
На държавния изпит по професионална квалификация в частта му по теория на професията гимназистите писаха по различни теми, свързани с тяхната специалност.
Бъдещите строителни техници анализираха видовете канализационни системи в населените места, описваха трасирането на мрежата, типовете отпадъчни води и тръби. Младите специалисти трябваше да се погрижат и за осигуряването на изцяло безопасни и здравословни условия на работа при монтажните дейности.
Озеленителите, които изучават специалност "Парково строителство и озеленяване“, имаха за задача да опишат обзавеждането на паркови пространства. Те разсъждаваха върху видовете парково осветление, за подготовката на фиданките за засаждане, за различните съдове за цветя и стилове на аранжиране.
Върху организиране на туристическо пътуване с железопътен транспорт работиха учениците, които са избрали специалност "Организация на туризма и свободното време“.
На изпита по профилиращ предмет по география и икономика младежите анализираха значението на моста "Нова Европа“ над река Дунав, по-известен като "Дунав мост 2“, за транспортната свързаност и икономическото развитие на България. Учениците трябваше да формулират теза, която да бъде подкрепена с конкретни аргументи, а след това да направят и извод.
По предприемачество учениците търсиха решение за недостига на работна ръка за дестилерия, която произвежда розово масло в България. Те обмисляха и изчисляваха два варианта за справяне с предизвикателството – с колко процента да увеличат заплатите на настоящите служители, както и какви бъдещи работници да наемат за розобера.
По биология и здравно образование зрелостните разсъждаваха за терморегулацията на човешкия организъм в състояние на физическо натоварване. На изпита по философия писаха есета за спецификата на моралната преценка и предразсъдъците.
На днешните матури бяха анулирани две изпитни работи поради опит за преписване.
Още по темата
/
Теодора Тодорова: Промените в Закона за предучилищното и училищното образование задълбочават безсмислието на НВО след 7. клас и ще затруднят допълнително децата
05.08
Още от категорията
/
Бащата на Сияна: Получихме 300 хил. лева обезщетение. Част от сумата ще бъде за лечението на Марти, който бе прегазен от АТВ
18:46
Българите са изяли над 6000 тона фалшиво сирене, най-често се предлага в ресторанти, баничарници и хотели, които предлагат "ол инклузив"
17:07
Майката на Филип, убит на пешеходна пътека: Няма по-ужасяваща болка от тази да чеуш, че детето ти е било брутално екзекутирано
15:40
Нинова: Хора, лъжат ви, докато ви крадат! Вода има, но тя изтича и се влива в джобовете на властници и приближени
14:50
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
12:58
Експертът Габриела Руменова с препоръки преди първия учебен ден: Много често изкуственото завишаване на цените е съпроводено с уж намаление
11:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.