От статистически данни за 2024 година се вижда едно стремително намаляване на броя на пчелините, като те наброяват 800 000 пчелни семейства и 8000 пчелини. Високата смъртност при пчелите имат в основата си различни причини, както горещините през лятото, недостига на нектари, необходими за изхранване на пчелите, така и болести, отравяния, както и неточни пчеларски практики. Това каза впредседателят на УС на Съюза на българските пчелари и на Сдружение "Обединен български пчеларски съюз" зооинженер Михаил Михайлов."Медът е изключително полезен, не само за подрастващи и за възрастни хора, но и за всички потребители, хора на умствен и на физическия труд. В него има над 400 полезни съставки в пчелния мед. Той е най-лесно усвоимият от човешкият организъм продукт, като се усвоява почти 99% до 100%“, заяви той.Високата смъртност на пчелите се отразява на количеството произведен мед, а качеството на меда зависи от това къде се намира пчелинът, с какви храни се хранят пчелите и най-вече от това какви са пчеларските практики. "Пчеларските практики са много важни за да се запази чистотата на хранителния продукт, както и да се повиши количеството. Когато се прилагат подходящи технологии, тогава при равни други условия, с по-малък брой кошери или пчелни семейства, може пчеларят да изкара пчелни продукти равностойни на по-голям пчелин с по-голям брой пчелни семейства. Така че ние се стремим да облекчим работата на пчеларите,“ посочи експертът.Пчелите са индикатор за чистотата в природата. "Пчелите имат своеобразен филтър, който им позволяват да пречистват меда. Медът е чист. Дори когато възникна аварията в Чернобил, се оказа, че радиоактивността в меда я няма,“ посочи гостът, като допълни, че обикновено замърсителите попадат в пчелните продукти, като прашец и прополис, и оттам в препаратите и козметиката, в които пчелните продукти присъстват.В последните години в Европейския съюз се наблюдава и засилващата се тенденция на подправяне автентичността на меда, най-често правят с глюкозо-фруктозен продукт, който се нарича изосуит – вид изкуствен продукт с показателите на меда, който лесно се смесва с автентичния мед. "Ние алармираме за това, тъй като има проблем“, каза Михайлов."Всяка година провеждаме многократни изложения, като целта е да популяризираме българският мед и другите пчелни продукти сред гражданите и гостите на София, да накараме българина да се научи да консумира мед, защото все още сме на опашката по количество потребяван мед,“ обясни зооинженерът.От 15 ноември ще се състои Меденото изложение пред мол "София“, което има по-локален характер и ще продължи една седмица, а "след по-малко от месец, на 8 декември, ще проведем традиционното предколедно изложение пред Централната баня, което е наистина голямо изложение, с повече участници, съпроводено и с други предвидени мероприятия.“