Дали Кюрдският въпрос ще бъде решен в бъдеще не зависи само от страните в Близкия изток. Особено болезнен е въпросът за Турция, където живеят повече от 20 милиона турски кюрди, които поддържат амбициите си за автономия в рамките на турската държава. Това каза международният анализатор Зорница Илиева в предаванетоТя отбеляза, че кюрдите изиграха голяма роля на последните местни избори за спечелване на кметското място на Екрем Имамоглу в Истанбул."Ердоган си дава сметка, че при бъдещи избори те ще имат своята роля. Затова изведнъж извади на масата Кюрдския въпрос и възложи тази инициатива на коалиционния му партньор Бахчели, който е лидер на крайнодясната Партия на националистическото действие, която десетилетия отстоява антикюрдски настроения на територията на Турция. Сега изведнъж тя трябва да обърне палачинката, като остави Ердоган встрани, защото това може да породи социални напрежения. Бахчели беше инициатор за освобождаването от затвора на лидера на ПКК Йоджалан и произнасянето на реч в Меджлиса срещу изпращането на писмо с призив до ПКК и членовете на организацията, както и всички турски кюрди, да свалят оръжие, да се включат в демократичните процеси и обществения живот на Турция и да се интегрират", припомни Илиева."Това е добре изчислена схема за предстоящите избори", допълни тя.По думите й кюрдите в Турция до момента са били игнорирани от политическите сили и битките за използването на езика и културата им винаги са били по някакъв начин оставяни настрана от вниманието на гражданите на Турция.Илиева припомни, че Турция има голяма роля за свалянето на Башар Асад, а в момента подкрепя временно управляващия в Дамаск президент Шараа."Тук позициите на Анкара и на Дамаск да се запази териториалната цялост на Сирия съвпадат, т.е. да не се позволи на различните етнически общности и най-вече на сирийските кюрди, които са най-многобройни, добре въоръжени и подкрепяни от САЩ, да постигнат федерализация на Сирия. Тук вече интересите на Турция се сблъскват с интересите на Израел. На територията на Сирия Израел провежда политика за разпадането на страната на етнически общности, защото по този начин може да контролира цяла Сирия и да отстоява своите интереси“, обясни тя.За да има своето влияние в Сирия, на Турция й трябва пряка връзка със сирийските кюрди."Затова използват решаването на Кюрдския въпрос в страната с привличане на своя страна на турските кюрди, за да могат те да получат поредната порция морковчета и по този начин да установят контакти, защото сирийските и турските кюрди са скачени съдове“, обясни международният анализатор.