ЗАРЕЖДАНЕ...
Зорница Русинова: Хората да не си обменят парите преди 1 януари
©
"Целта на тези срещи е да се даде конкретна, точна и ясна информация, така че хората да имат яснота какво им предстои през следващите месеци до края на годината, така и от януари следващата година", това каза в обзорното предаване "Метроном" на Радио "Фокус" председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.
"Това, което най-много вълнува гражданите е кога и къде трябва да се обменят средствата, какво е предвидено за по-уязвимите и по-възрастните хора от населението ни. Малкият и средният бизнес също имат конкретни въпроси. Това е и причината Икономическият и социален съвет да направи кампания в три града. Започваме в Казанлък от 25 септември", допълни тя.
"Ние влизаме в ролята на експерти, които от една страна дават конкретна информация, но и хора, които задават въпроси към институциите, които присъстват на тези срещи", каза Русинова.
Председателят на Икономическия и социален съвет препоръчва на хората да не бързат да обменят парите си преди 1 януари, тъй като банките все още имат такси и комисионни.
"Хората , които получават социални плащания като пенсии и обезщетения за безработица, да не доверяват на никого и да не подписват нищо, тъй като не се налагат промени, те ще започнат да получават своите средства в евро след 1 януари. Както и всички договорни отношения автоматично се променят", допълни още Зорница Русинова.
Освен това според нея институциите са готови за въвеждането на еврото.
"Част от проверките, които бяха направени в последните месеци, показват готовността им. Навсякъде, където се срещаме с местните власти се вижда, че общините са синхронизирали информационните си системи", каза Русинова.
"Бих посъветвала всеки на своето ниво, в града, в който живее и предлага услугите си, да се обърне към хората с отговори, да дава разяснение, за да се спрат вече притесненията и страховете", добави тя.
Зорница Русинова говори още и по отношение на стопанския живот. "Не еднократно сме казвали колко огромни са транзакционните такси, които бизнесът ще спечели. Имаме примери със страни като Литва, Латвия, Естония и Хърватска как се увеличават доходите", каза председателят на Икономическия и социален съвет.
Още по темата
/
Експерт за имотите след влизането в еврозоната: Не очакваме революция и балони, които да се спукат
19.09
Министър Дилов: Приемането в еврозоната ще допринесе за подобряване на бизнес климата в България
19.09
Богомил Николов: Ако сега има инфлация, тя не е свързана с еврото, а е защото вече 4-5 години живеем на дефицит
19.09
Собственик на агенция: Има някаква несигурност, не знаем какво ще се случи с цените на недвижимите имоти
17.09
Имотен брокер: Най-вероятно през 2026 г. купувачите ще могат да сключат по-добра сделка, отколкото в момента
17.09
Още от категорията
/
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:20
Финансист: Когато много силно увеличаваме заплати и други разходи, без реформи - това автоматично вдига инфлацията
10:11
Венко Сабрутев: Бедността в България се завръща. Цените се вдигат заради политиката на това правителство
20.09
Киселова: Резултатите от гласуването на вота на недоверие към правителството бяха очаквани и от вносителите на искането
20.09
След кибератаката в няколко европейски града: Няма данни за промяна в полетите на летището в София
20.09
Младежкото БСП: Най-богатите трябва да поемат по-голямата отговорност, а работещите хора да живеят спокойно
20.09
Радев и командирът от Военноморските сили на САЩ: Изтребителната авиация носи удовлетворението, че си полезен на страната си
20.09
Политолог: Това не е добро за България. Съществуването на такъв модел води до създаване на зависимости и мрежи
20.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.