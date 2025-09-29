ЗАРЕЖДАНЕ...
Зорница Трифонова, Асоциация "Родители": Споделянето на видеоклипове с насилие засилва още повече ефекта на тормоз
Споделянето на видеоклипове с насилие засилва още повече ефекта на тормоз и насилие върху жертвата, допълни тя. "Тези клипове много трудно могат да бъдат изчистени от онлайн пространството. Много важна е и ролята на възрастните, да имаме съзнание, когато искаме да заявим недоволството си или отношението си към дадена форма на насилие, да не го правим, като отново и отново показваме това, което се е случило“, заяви Трифонова.
Национален център за безопасен интернет е единствената услуга в България, която се грижи за онлайн безопасността на децата. "Имаме две линии. Едната е консултативна линия, на която получаваме сигнали или търсим възможности да подкрепяме деца, най-често през връзка с нас, която те осъществяват. Техните родители или учители понякога се свързват с нас, за да сигнализират за нещо в онлайн пространството, което се случва с или на децата, или търсят съвети от нас как да направят по-безопасно онлайн общуването и света на децата“, разказа Трифонова.
На горещата линия на Националния център за безопасен интернет се подават сигнали за онлайн престъпления, свързани с деца. Тя има връзка с ГДБОП и дирекция "Киберпрестъпност“. "Insafe и INHOPE също ни помагат да сваляме съдържание или да подаваме такива сигнали за онлайн престъпления, насочени към деца“, допълни гостът.
Друга важна функция, която има Центърът, е да работи с деца, учители и родители и да повишава тяхната дигитална и медийна грамотност.
