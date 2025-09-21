ЗАРЕЖДАНЕ...
Зъболекарка: Мъжете ги е страх повече!
"Огромен процент от мъжете не си отварят устата без упойка от страха, че ще ги боли. Огромен процент от мъжете ми казват: "Аз съм толкова зле в устата, защото не съм бил на зъболекар от много време, защото много ме е страх“. Жените търпят всякакви неща. Особено вече ако е за красота", коментира стоматологът.
Д-р Спахиева каза, че най-търсените процедури сред българите са бондинг, фасети и избелване.
"Естетическите процедури са много на уважение. Като сега, аз чисто като човек, който работи в ортодонтия, мен ме търсят най-често за това. Но като цяло обажданията в клиниката, много-много-много често са точно за естетика", коментира тя.
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 8 мин.
доктор Гълъбица има яка цица.
Анонимен
преди 2 ч. и 50 мин.
Няма по-гнусни и алчни от зъбарите!
