"еЗдраве" на 42 локации през тази седмицата, част от които - села
© НЗИС
Сред акцентите в програмата тази седмица са морските и курортни дестинации Шабла и Албена, където туристи и местни жители ще могат да се включат в инициативата. Сред спирките са още Минерални бани в Хасковско, Банкя в София, Селиминово и Гавраилово в Сливенско, както и централни локации в Бургас, Несебър и Поморие.
Карта с графика на мобилните екипи ще намерите на сайта на Министерството на здравеопазването ТУК. Приложението еЗдраве дава възможност за лесен контрол на достъпа до здравната си информация – по всяко време, от всяко място.
