"еЗдраве" вече приема информация от Apple Health за iOS потребители
С версия 3.10.0 на приложението потребителите, които ползват мобилни устройства с операционна система iOS, могат да разрешат на "еЗдраве" да синхронизира данните за височина, кръвна група и тегло от Apple Health и да ги добави към електронното здравно досие в НЗИС. Данните ще бъдат видими в "Личен картон“, секция "Медицинска информация“.
Синхронизацията се разрешава от иконата с инициалите на потребителя, която се намира в горния десен ъгъл на екрана. Потребителят трябва да избере "Настройки“, след това "Свързани приложения“ и ако желае, да разреши свързването от десния бутон срещу Apple Health.
Когато данните се вземат от Apple Health, под тях ще бъде изписано "Синхронизиран с приложението Health" и потребителят няма да може сам да въвежда тези данни в "еЗдраве". Ако за някоя от категориите няма въведени данни в Apple Health, потребителят ще може да ги въведе в "еЗдраве". Ръчно трябва да бъде въведена и информацията в полетата за телефон, електронна поща и адрес.
Ако има включена синхронизация на "еЗдраве" с Apple Health, данните ще се обновяват автоматично и в уеб версията на електронното здравно досие на my.his.bg.
Още от категорията
/
Президентът Йотова: Първите стъпки на кабинета по отношение на честността на вота са окуражаващи
15:34
Калин Стоянов: "Г-н Бях точен с парите" - Демерджиев разказа най-краткия виц за коалицията на Радев
12:48
Божидар Божанов: Разчитам на преференциите, на предните избори мисля, че имам дори повече от Борисов
09:41
Министър Тодоров: Искам да спрем да говорим само за пари и да почнем да говорим за смисъла на това, което правим
09:31
