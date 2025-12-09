БЛС: Предвидените параметри в бюджета на Здравната каса са незадоволителни
© iStock/Getty Images
От съюза посочват, че мястото на биомаркерната диагностика не е към медико-диагностичните дейности, а при медицинските изделия в болничната помощ.Както и че средствата, предвидени за активиране на достъпа до електронните здравни записи на гражданите в НЗИС чрез мобилно приложение "еЗдраве", трябва да бъдат преместени в ред Други здравноосигурителни плащания и да се даде възможност услугата да се предоставя от всички желаещи изпълнители на медицинска помощ, работещи по договор с НЗОК, а не само от общопрактикуващите лекари.
"Предвидените в Законопроекта параметри не могат да бъдат определени като задоволителни и адекватни спрямо потребностите на здравноосигурените лица от медицинска помощ. Но при запазване на осемпроцентния размер на задължителната здравноосигурителна вноска, очевидно това представлява пределът на възможностите на приходната част", смятат от БЛС.
Въпреки това Лекарския съюз изрази позиция, че като цяло подкрепя
Законопроекта и изразява надежда, че Законът за бюджета на НЗОК за 2026 г. ще бъде разгледан и приет от Народното събрание в срок.
И допълват: "Считаме за правилно решението в ЗБНЗОК за 2026 г . да не се включва задължение на НЗОК да разпределя целеви средства за възнаграждения на медицински персонал. В предишни наши изложения многократно сме изказвали позицията си по отношение на принудителното ангажиране на здравноосигурителната институция с разпределение на средства, които не са свързани с основната и задача - да закупува медицински дейности и услуги, извършени в полза на здравноосигурените лица".
Според тях включеното в оттегления проект за ЗБНЗОК за 2026 г . целево подпомагане на отделни болници за осигуряване на нормативно определени в Закона за лечебните заведения изисквания за минимални трудови възнаграждения, е било предложено без необходимата предварителна оценка на въздействието и без ясни правила за приложението му, което довело до нагнетяване на напрежение в съсловието.
"Смятаме , че трябва да се подхожда много внимателно, когато се променя основният принцип при настоящата форма на финансиране по линия на НЗОК - за извършена дейност или "парите следват пациента" и подчертаваме, че най-правилният подход за постигане на достойни възнаграждения на медицинските и здравни специалисти е адекватното финансиране и оценяване на отделните медицински дейности, заплащани с публичен ресурс. В Законопроекта са предвидени средства в размер на 2 556 500 евро за биомаркерна диагностика, които са разпределени в реда за здравноосигурителни плащания за медико-диагностични дейности (по ред 1.1.3.4.1.). Това според нас е напълно погрешно и тези средства трябва да бъдат прехвърлени в ред 1.1.3.6. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги".
Лекарският съюз изказва подкрепа относно въвеждане на електронна здравна карта, като се надява, че с този бюджет ще бъде осигурено финансово нейното изработване и внедряване.
"Български лекарски съюз последователно и принципно подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и отчетността в системата на здравеопазването. Съсловната организация през годините винаги е подпомагала процеса по изграждане, развитие и внедряване на Националната здравноинформационна система и постигането на значителна електронизация на процесите в здравеопазването".
В този контекст БЛС многократно е настоявал и за нормативното въвеждане на задължителна предварителна верификация от пациента за извършване на медицинска дейност, затова и изказват подкрепа на инициативата за въвеждане на електронна здравна карта, която да удостоверява присьствието на гражданите в лечебните и здравни заведения и ползването на медицински и др. услуги по реда на здравното осигуряване.
И добавят:"Предполагаме, че в тази връзка в бюджета на НЗОК за 2026 г. са отделени 3 млн. евро за предоставяне достъп на гражданите до техните електронните пациентски досиета в Националната здравноинформационна система чрез мобилното приложение "е3драве". В Законопроекта обаче се предвижда средствата за активиране на мобилно приложение "еЗдраве" да се включат към здравноосигурителните плащания предназначени за първична извънболнична помощ, като само общопрактикуващите лекари ще са натоварени със задачата да предоставят тази административна услуга".
"Считаме за необходимо да отбележим, че бюджета на НЗОК се формира от задължителните здравноосигурителни вноски на гражданите и предназначението му е да финансира преди всичко медицински услуги, лекарствено лечение и др., свързани със здравето на пациентите дейности, а не административни или технически услуги, каквото по своята същност е активирането на достъпа до електронно здравно досие. Но след като е взето решение за осигуряване от бюджета на НЗОК на средства за тази цел, апелираме активиране на мобилно приложение "еЗдраве" да не бъде възлагано само на общопрактикуващите лекари, а на всички лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК", коментират от съсловната организация.
Още по темата
/
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
16:49
Отново интересни сцени по време на Бюджетна комисия, Делян Добрев към Асен Василев: Вие сега последно присъствате ли, или не?
14:57
"ДПС-Ново Начало" предлага задължителни GPS устройства за превозващите горива и продукти от нефтен произход
10:57
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
09:08
Комисията по Бюджет и финанси се събира да разглежда корекциите по план-сметката на държавата утре
08.12
Бивш социален министър: Изтеглянето на бюджета и преразглеждането му спаси страната ни от "румънския сценарий"
08.12
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
08.12
Още от категорията
/
Проф. Светослав Малинов: Ако влизането ни в еврозоната се забави, ГЕРБ ще загуби много, коалицията ще се обезсмисли
09.02
Зорница Русинова: Икономическият и социален съвет на България прие два изключително важни акта в края на 2024 година
14.01
Политологът Антоний Тодоров: Европа трябва да излезе от тоталната си зависимост и чадър на САЩ
13.05
Проф. Анна Кръстева: Борисов актуализира ловката си сделка с Брюксел чрез лидерските амбиции на Урсула фон дер Лайен
29.04
Атанас Пеканов за парите, които трябва да получим по ПВУ: Тези промени ще доведат до това, че ако въобще вземем следващото плащане, ще е наполовина
28.04
Адв. Георгиев: Въпросителният знак за съдбата на съдебната реформа, корупцията и службите става все по-голям
30.03
Надежда Йорданова за кризата със служебния премиер: Българската Конституция е възприела гръцкия модел
29.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Икономист: Заводи ще бъдат закривани в България заради проблемите...
22:37 / 15.04.2025
Проф. Светослав Малинов: Ако влизането ни в еврозоната се забави,...
19:42 / 09.02.2025
Александър Миланов за убийството във Вакарел: Такова нещо не се с...
19:57 / 01.02.2025
Проф. Красимир Петров: Оказа се, че китайците са на светлинни год...
22:54 / 29.01.2025
Зорница Русинова: Икономическият и социален съвет на България при...
20:15 / 14.01.2025
Социолог: Борисов бавно като питон си изяжда зайчето
19:27 / 04.12.2024
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.