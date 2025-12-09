Български лекарски съюз публикува своето становище по Законопроекта за Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г . Две са основните предложения на БЛС за промени в новия проектобюджет на НЗОК за 2026 г.От съюза посочват, че мястото на биомаркерната диагностика не е към медико-диагностичните дейности, а при медицинските изделия в болничната помощ.Както и че средствата, предвидени за активиране на достъпа до електронните здравни записи на гражданите в НЗИС чрез мобилно приложение "еЗдраве", трябва да бъдат преместени в ред Други здравноосигурителни плащания и да се даде възможност услугата да се предоставя от всички желаещи изпълнители на медицинска помощ, работещи по договор с НЗОК, а не само от общопрактикуващите лекари."Предвидените в Законопроекта параметри не могат да бъдат определени като задоволителни и адекватни спрямо потребностите на здравноосигурените лица от медицинска помощ. Но при запазване на осемпроцентния размер на задължителната здравноосигурителна вноска, очевидно това представлява пределът на възможностите на приходната част", смятат от БЛС.Въпреки това Лекарския съюз изрази позиция, че като цяло подкрепяЗаконопроекта и изразява надежда, че Законът за бюджета на НЗОК за 2026 г. ще бъде разгледан и приет от Народното събрание в срок.И допълват: "Считаме за правилно решението в ЗБНЗОК за 2026 г . да не се включва задължение на НЗОК да разпределя целеви средства за възнаграждения на медицински персонал. В предишни наши изложения многократно сме изказвали позицията си по отношение на принудителното ангажиране на здравноосигурителната институция с разпределение на средства, които не са свързани с основната и задача - да закупува медицински дейности и услуги, извършени в полза на здравноосигурените лица".Според тях включеното в оттегления проект за ЗБНЗОК за 2026 г . целево подпомагане на отделни болници за осигуряване на нормативно определени в Закона за лечебните заведения изисквания за минимални трудови възнаграждения, е било предложено без необходимата предварителна оценка на въздействието и без ясни правила за приложението му, което довело до нагнетяване на напрежение в съсловието."Смятаме , че трябва да се подхожда много внимателно, когато се променя основният принцип при настоящата форма на финансиране по линия на НЗОК - за извършена дейност или "парите следват пациента" и подчертаваме, че най-правилният подход за постигане на достойни възнаграждения на медицинските и здравни специалисти е адекватното финансиране и оценяване на отделните медицински дейности, заплащани с публичен ресурс. В Законопроекта са предвидени средства в размер на 2 556 500 евро за биомаркерна диагностика, които са разпределени в реда за здравноосигурителни плащания за медико-диагностични дейности (по ред 1.1.3.4.1.). Това според нас е напълно погрешно и тези средства трябва да бъдат прехвърлени в ред 1.1.3.6. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги".Лекарският съюз изказва подкрепа относно въвеждане на електронна здравна карта, като се надява, че с този бюджет ще бъде осигурено финансово нейното изработване и внедряване."Български лекарски съюз последователно и принципно подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и отчетността в системата на здравеопазването. Съсловната организация през годините винаги е подпомагала процеса по изграждане, развитие и внедряване на Националната здравноинформационна система и постигането на значителна електронизация на процесите в здравеопазването".В този контекст БЛС многократно е настоявал и за нормативното въвеждане на задължителна предварителна верификация от пациента за извършване на медицинска дейност, затова и изказват подкрепа на инициативата за въвеждане на електронна здравна карта, която да удостоверява присьствието на гражданите в лечебните и здравни заведения и ползването на медицински и др. услуги по реда на здравното осигуряване.И добавят:"Предполагаме, че в тази връзка в бюджета на НЗОК за 2026 г. са отделени 3 млн. евро за предоставяне достъп на гражданите до техните електронните пациентски досиета в Националната здравноинформационна система чрез мобилното приложение "е3драве". В Законопроекта обаче се предвижда средствата за активиране на мобилно приложение "еЗдраве" да се включат към здравноосигурителните плащания предназначени за първична извънболнична помощ, като само общопрактикуващите лекари ще са натоварени със задачата да предоставят тази административна услуга"."Считаме за необходимо да отбележим, че бюджета на НЗОК се формира от задължителните здравноосигурителни вноски на гражданите и предназначението му е да финансира преди всичко медицински услуги, лекарствено лечение и др., свързани със здравето на пациентите дейности, а не административни или технически услуги, каквото по своята същност е активирането на достъпа до електронно здравно досие. Но след като е взето решение за осигуряване от бюджета на НЗОК на средства за тази цел, апелираме активиране на мобилно приложение "еЗдраве" да не бъде възлагано само на общопрактикуващите лекари, а на всички лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, сключили договор с НЗОК", коментират от съсловната организация.