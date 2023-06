10 неща, които никога не трябва да правите на работния си компютър

© Работите ли от вкъщи със служебен компютър? Значи това със сигурност ви интересува. Никога, ама никога не правете тези неща на работния си компютър.



Без социални медии



Гледането на Facebook, Twitter или друга социална медия на работния ви компютър е наистина изкушаващо, нали? А какво да кажем за края на онзи интересен сериал, който следите в Netflix. Но не трябва да навлизате в тези опасни води на изкушенията, тъй като, дори и да сте вкъщи и никой да не ви гледа, някой от компанията може да наблюдава стъпките ви отдалеч.



Да поговорим за мониторинга



Ако компютърът, с който работите от вкъщи, е собственост на компанията, той със сигурност има инсталиран софтуер за наблюдение или производителност. Това е потвърдено от различни експерти, които наскоро разискваха темата за този тип "контрол“ упражняван от компаниите върху нейните дистанционни служители в статия, публикувана от The New York Times.



Зависи за каква работа става въпрос



Сложността и нивото на контрол на софтуера за наблюдение на служителите зависи от вида на заетостта, за която говорим. С други думи, с колкото по-поверителна информация работите, толкова по-голям е контролът върху служителите. Ако в задълженията ви е включено сътрудничество с мултинационални компании или отговаряте за инвестиции на компанията бъдете сигурни, че ви наблюдават.



Десет универсални забрани



Ето защо дори и за тези, които работят от разстояние и са сигурни, че компанията, в която работят няма система за мониторинг, се препоръчват десет универсални "забрани“. Списъкът е изготвен от медии като The New York Times или The HuffPost, цитирани от vesti.bg:



Без лична информация



Никога не съхранявайте лични файлове на работния си браузър. Ако ви уволнят, най-вероятно ще загубите достъп до компютъра, на който работите незабавно, и всички важни документи могат да бъдат използвани срещу вас при евентуален съдебен процес.



Без лични търсения в Google



Историята на сърфирането е едно от най-лесните за проследяване неща от работодателите. "Бих избягвала да търся неща, които биха били неудобно за мен, ако бъдат споделени на среща с целия работен екип“, казва експертът по темата, Сафия Кази пред HuffPost.



Без лични разговори



Повечето служители знаят, че някои разговори не е подходящо да се водят през работно време. Те обаче мислят, че ако го правят чрез различни приложения или работни чатове, всичко остава в поверителността на всеки. Голяма грешка.



Не използвайте на личния си имейл



Както каза експертът Айзък Блум в The New York Times, използването на личен имейл акаунт през работния компютър е още една грешка, тъй като някои от тях могат лесно да бъдат разшифровани от нашите шефове. "Можете да видите личната поща на служител със съответния софтуер за това“.



Без лични материали на споделените сървъри



Сървърите, свързани с вашите работни имейл акаунти, като G-suit, който включва Диск, Документи и Таблици, не са добро място за съхраняване на лична информация.



Компютърът трябва винаги да е блокиран



Ако се върнете в офиса или оставите компютъра за малко, а около работното ви място има и други хора освен вас, винаги трябва да заключвате компютъра с парола. В противен случай "давате на всеки възможност за достъп до вашата чувствителна информация... или дори може да станете обект на лоши шеги“, каза експертът Авив Леви пред HuffPost.



На обществени места



Ако работите дистанционно, но обичате да сте извън дома си, бъдете много внимателни и пазете компютъра си от любопитните очи на хора, които нямат нищо общо с вашата компания. Трейси Малееф, анализатор по информационна сигурност за The New York Times, предлага използването на VPN при свързване с интернет през обществен Wi-Fi.



Без работа за други



Тази точка зависи от всяка работа. Съгласно споразумението, което сте постигнали с компанията, за която работите с някои изключения не би следвало да работите за трети страни с компютър, собственост на друго юридическо лице.



Без неподходящо съдържание



Това изглежда очевидно, но неподходящото и обидно съдържание трябва да се държи далеч от работния ви компютър, дори извън работно време. До съдържанието за "възрастни“ трябва да достигате само чрез лични устройства.



Не се отнасяйте към компютъра като към ваш



Всички тези съвети могат да се сведат до един много прост и обобщен, който ще ви спести много главоболия: Не третирайте компютъра, предоставен ви от компанията, като ваш. Не променяйте настройките за сигурност и запазвайте на него само служебната си информация.



Няма място за паника



Все пак няма нужда да сте в постоянна паника заради софтуера за наблюдение. Експертите на The New York Times гарантират, че е безопасно да плащате сметки или да влизате в банковите си акаунти с компютър, дори и да сте "наблюдавани" от компанията. Разбира се, избягвайте всяка информация, която може да ви създаде проблеми, ако стане публична.