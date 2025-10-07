ЗАРЕЖДАНЕ...
10-те храни, които подобряват настроението ни
Авокадо: Богато на здравословни мазнини и витамини от група В, авокадото подпомага мозъчната функция и помага за регулиране на настроението.
Листни зеленчуци: Спанакът, къдравото зеле и др. са богати на фолат, магнезий и желязо. Тези хранителни вещества често са свързани с по-добро психично здраве и намалена тревожност.
Тъмен шоколад: Съдържа флавоноиди и малка доза кофеин, които могат да подобрят настроението и да повишат нивата на серотонин.
Мазна риба: Богата на омега-3 мастни киселини, известни с това, че намаляват симптомите на депресия и поддържат здравето на мозъка.
Горски плодове: Пълни с антиоксиданти и витамини, които се борят с оксидативния стрес, който може да повлияе на настроението ви.
Банани: Чудесен източник на витамин B6 и триптофан, който помага за производството на серотонин – естественият хормон на доброто настроение.
Ядки и семена: Богати на магнезий, здравословни мазнини и аминокиселини, които подпомагат мозъчната функция и помагат в борбата с тревожността.
Зелен чай: Съдържа L-теанин, аминокиселина, известна със способността си да насърчава спокойствието без сънливост.
Сладки картофи: Богати на сложни въглехидрати и фибри, сладките картофи помагат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар, предотвратявайки спадове в настроението, пише News18.
Кисело мляко: Пробиотиците в киселото мляко спомагат за поддържането на здравословен чревен микробиом, който е пряко свързан с регулирането на настроението.
