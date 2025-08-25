Argophilia.
Посетителите трябва да са наясно, че дори незначителни действия могат да доведат до сериозни санкции. В много популярни дестинации туристите са изправени пред глоби за злоупотреба с обществени плажове, нарушаване на деликатни крайбрежни зони или неправомерно боравене с археологически съкровища.
До 1000 евро за събиране на миди или камъчета от плажове
За други нарушения на реда могат да се налагат допълнителни глоби
Не е важно само какво взимаш, но и какво слагаш на пясъка. Гръцкият закон изисква цели 70% от общественото плажно пространство да остане блажено свободно от шезлонги. Представете си огромни пясъчни ивици без битки с кърпи, всичко това, за да можете да чувате вълните, а не плейлиста на съседа си. Звучи като рай, докато някой не се опитва да се промъкне в частната им зона за отдих и не получава посещение от изгорял от слънцето служител с бележник.
Законът вече гласи, че 70 процента от обществените плажове трябва да останат без шезлонги и столове под наем.
Точно когато властите си помислиха, че са видели всяка грешка на туристите, някой грабна камък от защитен остров в Наксос. Министерството на културата се насити и не просто изпрати бележка - те поставиха огради . Временна лека бариера сега охранява древния обект, докато се работи по по-трайно решение. Патрулите за сигурност работят, въжетата се подменят и всеки потенциален крадец на камъни бива сериозно наблюдаван. Снимките на оградения обект служат като предупреждение: археологическите сувенири си имат цена и тя обикновено се плаща в съда.
