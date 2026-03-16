У Дзътиен, китайската императрица е тази, която остава в историята като най-богатия човек за всички времена със състояние, оценявано на внушителните 11 трилиона долара. Тя е управлявала своята империя през VII век и е концентрирала в ръцете си ресурс, който надхвърля многократно активите на съвременни технологични гиганти като Илон Мъск и Бил Гейтс.Анализи, цитирани от South China Morning Post, разкриват мащаба на огромното икономическо влияние на единствената жена император в историята на Китай.Финансовото състояние на Илон Мъск се изчислява на около 833.6 милиарда долара, а това на другият най-богат Бил Гейтс – на 106 милиарда. Всъщност техният общ капитал изглежда незначителен пред икономическата мощ на династията Тан по време на управлението на У Дзътиен.Пътят на императрицата към абсолютната власт започва още на 14-годишна възраст, когато тя влиза в императорския двор в провинция Шанси. След поредица от политически маневри и интриги, тя успява да отстрани преките наследници и сама да застане начело на империята.Според данните по време на нейния режим Китай контролира близо 23% от световната икономика. Официално тя управлява между 690 и 705 г., като преди това влияе върху държавните дела "зад кулисите“.У Дзътиен засилва ролята на образованието в държавната администрация и стабилизира икономическото развитие на страната.Въпреки че историците често я описват като противоречива фигура заради политическите чистки и проявената жестокост, тя остава в аналите като "природна сила“, успяла да превърне Китай в глобален икономически център. Самата императрица остава символ на абсолютната власт и икономическия разцвет на Изтока.