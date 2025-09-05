Той беше самопризнат работохолик, ангажиран във всеки аспект на своята марка и предавания.Но след като в четвъртък беше обявена мирната му смърт на 91-годишна възраст, контролът над емблематичната група Armani ще бъде разделен между шестима внимателно подбрани наследници.Джорджо Армани почина само седмици преди планираното честване на 50-годишнината, което ще се проведе на Седмицата на модата в Милано.В изявление, публикувано в четвъртък, модната къща обяви смъртта му "с безкрайна скръб“.Сега любителите на модата се чудят кой ще бъде неговият наследник и кой би могъл да наследи многомилиардното му състояние.Компанията на пионера в модата на червения килим печелеше 2,7 милиарда долара годишно, а империята му струваше над 12,1 милиарда долара, включително дрехи, аксесоари, обзавеждане за дома, парфюми, козметика, книги, цветя и дори шоколадови бонбони. През август Армани заяви пред "Файненшъл Таймс“, че иска сред наследниците му да има негови сътрудници и семейство. Армани, който е излизал както с мъже, така и с жени, няма деца и никога не се е женил.Според съобщения в компанията и медиите, сред неговите наследници са сестрата на Армани, Розана, двете му племенници, един племенник, партньорът му и дясна ръка на Армани Лео Дел'Орко, както и благотворителна фондация.Тези наследници вече са в борда на компанията и според съобщенията ще получат акции съгласно устава, установен от Armani през 2016 г. Неговите племеннички и племенник заемат висши позиции в луксозната модна къща."Моите планове за наследяване се състоят от постепенно прехвърляне на отговорностите, които винаги съм поемал, към най-близките си“, каза Армани пред FT, посочвайки Дел'Орко, който е ръководител на мъжкия дизайн, както и семейството му и "целия работен екип“. "Бих искал приемствеността да е органична, а не момент на разрив“, каза миналия месец модната икона, която основава едноименния си лейбъл през 1975 г.Дел'Орко управлява мъжкото облекло за всички колекции на модната къща, включително Giorgio Armani, Emporio Armani и Armani Exchange.Дясната ръка, който беше смятан за член на семейството, е логичен наследник. Докато Армани мълчеше за връзките си и казваше, че е "безразличен “ към любовта, той също така каза, че човекът, който е "най-близък“ до него, е Дел'Орко и те са живели заедно в продължение на много години.Въпреки че той и 72-годишният Дел'Орко очевидно бяха близки, те никога не са обявявали публично връзката си. В биографията на Армани от 2022 г. "Per Amore“ той дава рядко обяснение за връзката им: "Истинското му име е Панталео... той е човекът, на когото съм поверил най-личните си мисли, лични, работни и други, които той е запазил за себе си с голяма дискретност.“Двамата не бяха женени, но Армани сподели, че носи "прекрасен пръстен с диамант“.